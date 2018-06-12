Наступного тижня Верховна Рада вкотре розглядатиме наболілий законопроект про наведення ладу в зонах ЮНЕСКО

Україна, і Львів зокрема, наближається до реального збереження пам’яток культурної спадщини ЮНЕСКО. Уже 19 червня Верховна Рада розглядатиме у другому читанні законопроект №1553 «Про внесення змін до ЗУ «Про охорону культурної спадщини», який суттєво врегулює ситуацію з будівництвом в охоронній зоні ЮНЕСКО.

Як зазначив співавтор законопроекту №1553 «Про внесення змін до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» нардеп Ігор Васюник, в Україні сьогодні на законодавчому рівні навіть не існує визначення «об’єкт всесвітньої спадщини» та «буферна зона». І саме через відсутність в законодавстві України норм, які б захищали пам’ятки ЮНЕСКО в Україні, громадськість та експерти з пам’яткоохоронної діяльності роками змушені доводити порушення у судах.

«У законопроекті не лише заповненні пробіли в пам’яткоохоронному законодавстві щодо пам’яток ЮНЕСКО в Україні. Також йде мова про створення Органів управління цими пам’ятками і Наглядових рад із числа авторитетних фахівців, які мали б своєю чергою напрацювати плани управління (збереження та розвитку) цими об’єктами», – пояснив Ігор Васюник.

Законопроект №1553 розробляли фахівці та представниками Мінкультури, також були враховані зауваження та рекомендації міжнародної моніторингової місії від Комітету ЮНЕСКО. Свою підтримку щодо ухвалення законопроекту висловив Український національний комітет ICOMOS.

«Маємо нарешті навчитись грати за правилами як в Україні, так і на міжнародній арені. Бо в Україні такий правовий вакуум та недотримання норм законодавства створюють сприятливе середовище для корупції, а в світі нас сприймають таких, які не можуть забезпечити виконання взятих на себе зобов’язань (правил Комітету ЮНЕСКО, – ред)», – додав Ігор Васюник.

Як повідомляв Львівський портал раніше, Верховна Рада України ще з 2014 року не може прийняти закон щодо збереження пам’яток культурної спадщини, внесених до Списку ЮНЕСКО. Законопроект, який у 2016 році Верховна Рада прийняла у першому читанні, передбачає створення на місцях органу управління, який би регулював діяльність у зоні пам’ятки ЮНЕСКО та її буферній зоні.

Станом на сьогодні цей законопроект Верховна Рада включала 12 разів у порядок денний, однак так і не ухвалила.

Як відомо, у Львові кілька останніх років активно забудовують зону ЮНЕСКО та історичний ареал міста. І протягом останніх місяців кількість таких випадків стрімко зросла. Зокрема, у середині травня виконавчий комітет Львівської міської ради погодив будівництво скляних офісів у зоні ЮНЕСКО. Також у цій охоронній зоні хочуть збудувати новий 6-поверховий готель.