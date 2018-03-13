На Львівщині стартували Дні діагностики та профілактики глаукоми

На Львівщині стартувала акція «Дні діагностики та профілактики глаукоми у Львівській області», яка триватиме до 30 березня. Про це Львівському порталу повідомили у департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

За словами головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров’я з офтальмології Олександри Павлів, станом на кінець 2017 року у Львівській області на диспансерному обліку перебувало 8450 хворих на глаукому. Якщо при обстежені виявлено патологію, то пацієнт скеровується в обласний глаукомний кабінет. В офтальмологічному відділенні ЛОКЛ є все необхідне сучасне обладнання для виявлення різних патологій та подальшого лікування.

«Глаукома – це небезпечне хронічне захворювання очей, що проявляється періодичним або постійним підвищенням внутрішньоочного тиску з наступним ушкодженням зорового нерва, яке призводить до прогресуючої незворотної втрати зору. За підсумками акції у 2017 році було обстежено понад 32 тисячі осіб, з них у місті Львові – близько 7-ми тисяч, в обласному глаукомному кабінеті – 1116 осіб», – зазначила лікаря-офтальмолога обласного глаукомного кабінету Наталія Бігун.

Найчастіше недуга розвивається у віці після 40 років. У більшості випадків захворювання починається безсимптомно. Згодом починають непокоїти затуманення зору, зниження його гостроти, поява райдужних кіл при погляді на об’єкти, що випромінюють світло, болі голови та очей. В разі виникнення таких скарг слід негайно проконсультуватися з лікарем-офтальмологом. Звуження поля зору, яке може займати роки, свідчить про початок атрофії зорового нерва, а отже, прозапущений процес, що є поганою прогностичною ознакою.

«Такі акції надзвичайно важливі, дають можливість виявити недугу і вчасно розпочати лікування. Адже, глаукома є підступною хворобою, яка на початкових стадіях протікає безсимптомно, однак в кінцевому результаті призводить до незворотної втрати зору. Лише рання діагностика та сучасні методи лікування дають змогу призупинити прогресування захворювання, зберегти зір та працездатність людини», – розпочав головний лікар Львівської обласної клінічної лікарні Михайло Гичка.

Медики закликають звертатись в офтальмологічні кабінети поліклінік за місцем проживання або у глаукомний кабінет Львівської обласної клінічної лікарні за адресою м. Львів, вул. Некрасова, 35.

«Пам’ятайте! Варто хоча б раз на рік проходити обстеження у лікаря-офтальмолога.Раннє виявлення глаукоми та своєчасне її лікування дозволить зберегти зір!», – наголошують у департаменті охорони здоров’я.