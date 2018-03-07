Безробітних жінок в Україні більше, ніж чоловіків, – Державна служба зайнятості

Протягом січня 2018 року послуги державної служби зайнятості отримали 424,6 тис. зареєстрованих безробітних, зокрема 53% (223,3 тис. осіб) жінок та 47% (201,3 тис. осіб) чоловіків. Про це повідомив в.о. Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерій Ярошенко, передає прес-служба Державної служби зайнятості.

Так, за його словами, за сприяння державної служби зайнятості протягом січня 2018 року отримали роботу 48,0 тис. осіб, у тому числі 50% (24,1 тис. осіб) жінок, а також 50% (23,9 тис. осіб) чоловіків.

Профорієнтаційними послугами було охоплено 342,0 тис. осіб, з них 52% (176,6 тис. осіб) безробітних жінок та 48% (165,4 тис. осіб) чоловіків.

Для підвищення конкурентоздатності на ринку праці у січні 2018 року до професійного навчання за направленням державної служби зайнятості було залучено 16,0 тис. безробітних, зокрема 54% (8,6 тис. осіб) безробітних жінок та 46% (7,4 тис. осіб) чоловіків.

Протягом січня 2018 року у громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 9,2 тис. осіб, з них 47% (4,3 тис. осіб) жінок та 53% (4,9 тис. осіб) чоловіків.

Станом на 1 лютого 2018 року кількість зареєстрованих безробітних становила 378,9 тис. осіб, зокрема 52% (197,4 тис. осіб) жінок та 48% (181,5 тис. осіб) чоловіків.

За даними Держкомстату протягом 9 місяців 2017 року чисельність зайнятого населення становила 16,2 млн осіб, з них 48% (7,8 млн) жінки та 52% (8,4 млн) чоловіки. Рівень зайнятості серед жінок склав 51,7%, серед чоловіків – 61,4%.

Кількість безробітних за 9 місяців 2017 року становила 1,7 млн осіб, з них 37% (620,8 тис.) жінки, 63% (1 056,1 тис.) чоловіки.