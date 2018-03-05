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Війна на Донбасі забрали життя 2378 українських воїнів

Дарина Смеречанська

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Упродовж російсько-українського конфлікту на Донбасі загинули 2378 українських військовослужбовців, а також 138 дітей. Про це заявила перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко 5 березня під час брифінгу, що відбувається в рамках засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО в Одесі, повідомляє Укрінформ.

 

«За роки війни загинули 2378 українських військовослужбовців, з них чотири жінки. За цей час загинуло 138 дітей, які були або вбиті, або підірвані на мінах. Залишилися вдовами 1399 жінок, матерів, які втратили своїх синів, – 2217 жінок. Це страшні цифри, якими Україна платить за захист нашої незалежності», – зазначила Геращенко.

При цьому перший віце-спікер уточнила, що підтримка іноземних партнерів, на яку у зв’язку з цим розраховує Україна, має полягати в застосуванні жорстких санкцій щодо Російської Федерації та ухвалення рішень щодо надання Україні оборонної зброї.

«Від світу ми очікуємо підтримки через жорсткі санкції проти Російської Федерації – руки агресора мають бути зв’язані, у них немає залишитися коштів на війну, але також ми очікуємо від наших партнерів оборонної зброї. У цьому контексті дуже важливою є позиція Канади, США, які нарешті прийняли відповідні рішення, що Україна зможе купувати цю важливу зброю, яка допоможе нашій армії у здійсненні оборони держави», – наголосила Геращенко.

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