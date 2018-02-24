На Львівщині у ДТП постраждав іноземець

На Львівщині під час ДТП був травмований іноземець. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 лютого близько 23.25 на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Нижнє Синьовидне Сколівського району.

Водій, 61-річний іноземець, керуючи вантажівкою «Мерседес» з напівпричепом, з’їхав у кювет, внаслідок чого був травмований пасажир авто – 35-річний співвітчизник водія.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.