ОСТАННІ НОВИНИ

У гумконвої із РФ прибули військові

Омелян Шевчук

|

Близько двох сотень російських військових прибули на окупований Донбас в так-званому гуманітарному конвої із РФ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

 

Аби не втратити контроль над тимчасово окупованою частиною Донбасу та незаконними збройними формуваннями нещодавно кремлівські куратори відправили незвичний гуманітарний вантаж – близько двох сотень старших офіцерів.

За інформацією розвідки штабу АТО це, ймовірно, представники регулярних військових формувань країни-агресора, яких розмістили на полігоні «Східний», що поблизу населеного пункту Мануйлівка на тимчасово окупованій Донеччині.

Очевидно, після «акліматизації» вони замінять інших воєнних злочинців, які на ротаційній основі перебувають на посадах в так званих з єднаннях та військових частинах НЗФ.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Півроку безкарності
Катерина РОДАК
Півроку безкарності

Петро Димінський шість місяців живе за кордоном, поки правоохоронні органи Україні ламають голови над тим, як притягнути...

Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?
Лаврентій ДУБИЧ
Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?

Тема пільгових пасажирських перевезень набирає обертів і породжує все більше конфліктів у суспільстві. Як відомо, з 20 с...

Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?
Катерина РОДАК
Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?

У Львові тривають громадські обговорення проекту реконструкції площі перед Львівським національним університетом імені І...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...