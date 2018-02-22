У гумконвої із РФ прибули військові

Близько двох сотень російських військових прибули на окупований Донбас в так-званому гуманітарному конвої із РФ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Аби не втратити контроль над тимчасово окупованою частиною Донбасу та незаконними збройними формуваннями нещодавно кремлівські куратори відправили незвичний гуманітарний вантаж – близько двох сотень старших офіцерів.

За інформацією розвідки штабу АТО це, ймовірно, представники регулярних військових формувань країни-агресора, яких розмістили на полігоні «Східний», що поблизу населеного пункту Мануйлівка на тимчасово окупованій Донеччині.

Очевидно, після «акліматизації» вони замінять інших воєнних злочинців, які на ротаційній основі перебувають на посадах в так званих з єднаннях та військових частинах НЗФ.