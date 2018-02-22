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Ціни на бензин продовжують знижуватися

Омелян Шевчук

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З 21 по 22 лютого ряд мереж АЗС знизили ціни пального в межах 10-50 копійок за літр. Про це enkorr повідомили в “Консалтинговій групі А-95” з посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.

 

Зокрема, мережа KLO знизила ціни на бензини марок А-92, А-95, ДП на 50 коп/л, – до 28,99 грн/л, 29,99 грн/л і 27,49 грн/л, відповідно; А-95+ подешевшав на 40 коп/л, – до 31,89 грн/л.

У мережі WOG пальне також подешевшало на 50 коп/л, а на заправках Glusco – на 40 коп/л.

Такі мережі як AMIC, SOCAR, “Паралель”, Marshal, “Укргазвидобування”, “Фактор”, “Кворум” і “Рур груп” опустили ціни на 10-50 коп/л.

Середні ціни по країні 22 лютого знизилися на 4-5 коп/л.

Як повідомлялося, ціни на паливо в роздрібних мережах почали дешевшати 12 лютого. Цьому сприяло зниження цін на нафту і зміцнення курсу гривні.

ЕП

 

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