Німці планують збудувати на Львівщині підприємство на 1000 робочих місць

Німецькі інвестори планують побудувати на Львівщині підприємство на 1000 робочих місць. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Голова Львівської ОДА Олег Синютка ознайомив інвесторів із сприятливим інвестиційним кліматом Львівщини і розвитком інфраструктури.

«Понад 80 нових виробництв відкрили торік в області, ми активно інвестуємо кошти в інфраструктуру, це дороги, соціальна інфраструктура. Також Львівщина є найкращою з точки зору експорту. Якщо ви вирішите інвестувати у Львівщину, ми забезпечимо всі умови, щоб ви відчували себе комфортно», – зазначив він.

Під час зустрічі німецькі інвестори ознайомили із діяльністю компанії і виявили намір побудувати на Львівщині підприємство з виробництва м’яких меблів на 1000 робочих місць.

«Проект запланований від одного до чотирьох років, у кінцевій фазі плануємо створити 1000 робочих місць, нам потрібна земельна ділянка площею 20 гектарів. Також важлива освіта, ми готові навчати працівників і створити умови, щоб працівники не мігрували. Заробітня плата, яку ми готові пропонувати – 500-600 євро», – зазначив представник компанії «Polipol» в Україні Герберт Вітвер.

У відповідь очільник області наголосив, що на Львівщині є достатньо земельних ділянок великої площі і ознайомив із діючими підприємствами в області такими, як «Леоні», «Бадер», «Фуджікура», які успішно розвиваються.

«В області є достатня кількість робочої сили, щодо освіченості працівників, то в регіоні є технічні училища, де готують кваліфікованих робітників, зокрема це НУ “Львівська політехніка”, і це найкращий університет східної Європи, а взагалі на території області є 125 тисяч студентів, з них 20% це технічні працівники», – зазначив Олег Синютка.

Відтак, сторони прийняли рішення ознайомитись із земельними ділянками в регіоні і визначити можливі варіанти розташування майбутнього підприємства.