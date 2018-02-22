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На Львівщині затримали партію спирту сумнівного походження

Юлія Шпак

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Вчора, 21 лютого, львівська податкова міліція затримала партію спирту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

 

Так,в межах операції «Акциз-2018», «Рубіж-2018» працівники податкової міліції Львівщини із залученням патрульної поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області, на міжнародній трасі Львів-Краківець затримано автомобіль з вантажем близько 2 тисячі літрів спирту невідомого походження, орієнтовною вартістю 400 тис.грн., без жодних супровідних документів.

За наявною інформацією, яка перевіряється, спирт призначався для реалізації в прикордонних районах, в т.ч. через мережу Інтернет.

Транспортний засіб із спиртом затримано, проводяться невідкладні слідчі дії.

Фото: ДФС

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