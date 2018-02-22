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Мешканців Львівщини попереджають про різке похолодання

Олександр Косик

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За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у зв’язку з надходженням холодної арктичної повітряної маси на Львівщині 24 – 27 лютого очікується зниження температури повітря.

 

24 лютого вночі 10 – 15°, місцями 18 – 20° морозу; вдень 5 – 10° морозу.

25 лютого вночі 13 – 18°, місцями 21 – 23° морозу; вдень 8 – 13° морозу.

26 лютого вночі 16 – 21°, місцями 24 – 27° морозу; вдень 10 – 15° морозу.

27 лютого вночі 14 – 19°, місцями 22 – 25° морозу; вдень 8 – 13° морозу.

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