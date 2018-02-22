Львів'ян запрошують на документальний фільм «Евакуйовані назавжди»

На великий екрани виходить І частина документально-художнього фільму «Евакуйовані назавжди». Стрічка, яка бере за живе, бо у ній відображено трагічні моменти депортації українців із Закерзоння. Про це Львівському порталу повідомили творці фільму.

Документально-художній фільм з робочою назвою «Блаженні переслідувані», над яким працює телестудія «Апостол», розповідає нам історію депортованих із Закерзоння українців, які сьогодні проживають в с. Терновиця Тисменицького р-ну Івано-Франківської обл. Саме це село в 1950-80-хх роках було потужним осередком підпільної греко-католицької церкви всієї околиці.

Стрічка представляє нам життя українських родин на своїх етнічних територіях Надсяння, Підляшшя, Західної Бойківщини, Лемківщини, історію депортації та історію Української Греко-Католицької Церкви на цих теренах.

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Трагічні сторінки сіл Піскуровичі та Дверник оживають перед нами з уст самих очевидців цих подій. Поневіряння депортованих в Радянській Україні, оселення в с. Терновиця Пільна. Незважаючи на тяжку працю, переслідування, голод, страшенну вбогість – відносини між жителями села були прикладом взаєморозуміння, милосердя і підтримки один одного. Першим, хто відгукнувся на духовні потреби жителів цього села був о. Зіновій Кисілевський – ревний священик, який залишився вірним УГКЦ.

Мета проекту – збереження пам’яті про нашу національну та духовну ідентичність, передаючи наступним поколінням свідчення людей, які пережили страшні випробування і при цьому залишились вірними українському народу та УГКЦ.

Цікаво, що допрем’єрний показ фільму у Львові відбувся у Центрі імені Митрополита Андрея Шептицького. На думку ректора УКУ отця-доктора Богдана Праха цей фільм, окрім вияву поваги та шани до старших поколінь, має стати надією сьогоднішніх мігрантів на повернення до рідної землі.

Зйомки відбувалися за гроші небайдужих, більшість із яких були депортовані із Закерзоння. Зараз триває збір коштів на зйомки ІІ частини фільму.

Автор Ідеї: священик УГКЦ о.Іван Качанюк.

Вхід на показ за запрошеннями – реєстрація обов’язкова https://goo.gl/6WxSFv