Львів купуватиме білоруські автобуси замість власних «Електронів»?

Сьогодні на львівських дорогах протестували роботу великогабаритних білоруських автобусів МАЗ. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомив Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, місто має чіткий намір придбати цього року 100 великих автобусів. Представники ЛК «АТП-1» та управління транспорту пропрацьовують усі пропозиції від українських і закордонних виробників. Ключовим у прийнятті рішення щодо вибору постачальника автобусів для Львова буде ціна і якість машин.

Як повідомив головний інженер ЛК «АТП-1» Богдан Карпій, технічні характеристики автобуса МАЗ відповідають світовим стандартам.

«За технічними характеристиками автобус МАЗ, який ми сьогодні випробовували, нічим не поступається тим взірцям, які у нас зараз використовуються.

Я мав можливість побувати у Мінську на заводі і подивитися на виробництво цих автобусів. Роботи виконуються якісно і професійно. Приємно мене здивувала антикорозійна обробка, встановлені агрегати закордонного виробництва – це двигун Мерседес, коробка німецького виробництва. Технічні характеристики також відповідають світовим зразкам. Ці автобуси прості в обслуговуванні. Є нюанси по салону. Та їх можна регулювати», – розповів Богдан Карпій.

Водночас, як повідомив Віктор Солтир, представник дилера «УкрЄвро-МАЗ» в Україні по вантажній і пасажирській техніці, автобуси МАЗ мають хорошу репутацію на українському ринку. Минулого року в Україну будо завезено більше 120 одиниць автобусів МАЗ.

«Автобус, який ми пропонуємо, середнього класу, низькопідлоговий, для перевезення пасажирів місткістю до 105 осіб. Має 30 сидячих місць, одне місце для людей з інвалідністю, і 75 місць для стояння. У комплектацію входить система обігріву, вентиляції, оснащений двигуном Мерседес. Опалення йде по периметру всього автобуса. Двигун «ЄВРО-5», з системою для нейтралізації шкідливих газів. Є кнопка виклику до водія. Може бути оснащений кондиціонером.

За технічними характеристиками цей автобус є одним з провідних автобусів у своєму класі і не поступається іншим виробникам, а в ціновій категорії є переваги в бік зменшення. Минулого року в Україну будо завезено більше 120 одиниць цих автобусів. Великий контракт маємо з Києвом. Зараз також постачаємо ці автобуси до Запоріжжя. Також маємо багато одиничних контрактів з комерційними структурами. До прикладу, аеропорт у Києві придбав два таких автобуси.

При замовленні наших автобусів, замовник може обумовлювати якість технічні характеристики автобуса з огляду на місцевість та призначення», – розповів Віктор Солтир.

Базова ціна такого автобуса МАЗ 118 тис. євро.