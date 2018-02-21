П’яне керування у Львові. Хто має перевіряти водіїв на тверезість?

У Львові вже більше року не працює кабінет оглядів водіїв на стан алкогольного сп’яніння, що працював раніше у Львівському обласному медичному центрі превенції та терапії (колишній наркологічний диспансер) на Науковій, 49. У зв’язку із цим у місті тривають дискусії та суперечки довкола питання – куди ж поліцейським везти водіїв, що відмовляються пройти тест на вміст алкоголю у крові на місці, і чи варто відновлювати роботу такого кабінету?

Кабінет на Науковій закрили на перевірку після скандалу з головою Жовківської РДА Надією Щур. Тоді аналіз на вміст алкоголю, який посадовиці зробили у наркологічному кабінеті, показав, що вона цілком твереза, поліцейські ж наполягли, що у жінки є явні ознаки сп’яніння. Згодом двох медиків цього закладу, які приймали тест у Надії Щур, звільнили, а наркологічний кабінет закрили нібито на перевірку.

Відтак поліцейські почали возити п’яних водіїв до міських львівських лікарень, проте працівники поліції почали нарікати, що медичні заклади Львова не цілком готові виконувати нову функцію.

У зв’язку із цим громадські активісти піднімали це питання на нарадах у Львівській ОДА.

«На сьогодні діє наказ, в якому вказані певні заклади, де можуть проводитися огляди, але не створено належних умов, нема лабораторій, не закуплено смужок-тестів, не проводяться спец навчання лікарів, тощо. Це призвело до того, що значна частина водіїв, що дозволяють собі сісти за кермо в стані сп‘яніння зрозуміли, що можуть запросто уникнути покарання! Ми бачимо у цьому чітку загрозу життю і здоров‘ю громадян, оскільки за статистикою значний відсоток ДТП скоєно водіями в стані алкогольного чи наркотичного сп‘яніння», – заявила активістка Наталія Шелестак.

Вочевидь вона мала на увазі Наказ департаменту охорони здоров’я, кий складений на основі постанови Кабміну №1103 щодо порядку проведення медичних оглядів для виявлених у водіїв ознак сп’яніння. Згідно цього наказу, освідчення водіїв мають відбуватися у медичних закладах області та міста Львова. Так, наказом визначено дві лікарні Львова, куди поліцейські мають везти водіїв на перевірку вмісту спирту у крові:

Комунальна міська лікарня швидкої медичної допомоги;

Комунальна 8-ма міська клінічна лікарня.

У міських лікарнях та управлінні охорони здоров’я натомість заявили, що не мають необхідного обладнання для проведення освідчення водіїв. Окрім того, керівник управління охорони здоров’я Володимир Зуб зазначив, що у міських лікарнях немає посади лікаря-нарколога, яка є обов’язковою для проведення тестування водія на вміст алкоголю у крові. Окрім того, очільник управління переконував, що сьогодні немає жодного офіційно оприлюдненого документу, який би підтверджував офіційне закриття спеціалізованого кабінету на Науковій, 49.

Натомість 21 лютого під час прес-конференцції у Львівському прес-клубі керівниця департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак пояснила, що вимоги до освідчення водіїв, які міністерство охорони здоров’я висуває перед міськими лікарнями, у Львові сприйняли невірно.

«Є наказ Міністерства охорони здоров’я, розроблений спільно з правоохоронними органами. Відповідно цей наказ є обов’язковим до виконання усіма закладами, що мають медичну ліцензію. У всій області ми маємо проблему виключно у місті Львові. У районах у нас всі лікарні забезпечені тестерами, усім необхідним обладнанням… Щодо відсутності обладнання у львівських медзакладах, то у лікарні швидкої допомоги лікують пацієнтів з різноманітними травмами. І всі такі ситуації, що мають дотик, до прикладу, до кримінальних подій, там визначається вміст алкоголю, бо це має значення для лікування. У місті також є лікарні №1,8,4 5, які працюють цілодобово, там теж абсолютно спокійно можна проводити освідчення», – зазначила Ірина Микичак.

Ірина Микитчак також розповіла, що наркологічний кабінет на Науковій закрили через величезну кількість скарг, зокрема, і корупційного характеру.

«Ми закрили його у 2016 році. Вважаємо, що абсолютно правильно це зробили, бо цей кабінет монополізував освідчення водіїв, і це працювало на користь тим, хто нечистий на руку. Ми мали десятки скарг на роботу цього кабінету. Зараз скарг немає. Ця послуга децентралізована, вона надається, згідно наказу, абсолютно правильно», – сказала посадовиця.

Вона наголосила, що вимога про те, що у міських лікарнях для освідчення водія має бути лікар нарколог, є необґрунтованою.

«Нарколога в принципі не потрібно. Але якщо в цьому проблема, то жодної проблеми у місті немає ввести у штатний розпис хоч 100 наркологів», – вважає головний медик області.

Водночас заступник начальника Управління патрульної поліції Львова Володимир Струк переконаний, що відновлення роботи кабінету на Науковій або відкриття подібного центру деінде може суттєво полегшити роботу копам.

«Кабінет на Науковій сильно покращував нашу роботу, бо на місці був присутній лікар-нарколог, і вони швидко надавали висновок. Зараз цей висновок отримуємо за 2-3 дні, а ми не можемо складати протокол, коли ще отримали висновок. За 2-3 дні водія ми вже не можемо знайти, і він таким чином уникає відповідальності», – зазначив поліцейський.

Він уточнив, що зазвичай близько половини водіїв, яких зупиняє поліція, відмовляються проходити тест на вміст алкоголю на місці, і їх везуть у лікарню.

Своєю чергою головний лікар Львівського обласного медичного центру превенції та терапії узалежнень Мирослава Кабанчик розповіла, що кабінет на Науковій закрили у зв’язку із медичною реформою, і відновлювати його роботу не будуть.

«Коли проходить огляд на стан сп’яніння, завжди є дві сторони, і одна з них буде незадоволена висновком. Тому важливо розосередити огляди у найбільшій кількості закладів охорони здоров’я. Для того, щоб не обстежуваний, ні головний лікар не знали, куди працівник правоохоронних органів буде везти на освідчення. Ми вважаємо, що це буде правильно, і це зніме напругу», – зазначила медик.

За її словами, обладнання для освідчення водіїв на наявність алкоголю у крові вартують від 3 до 30 тисяч гривень, відтак їх закупівля не мала би бути великим тягарем для міського бюджету Львова.