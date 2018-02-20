Мешканці Підзамче блокують будівництво «Львівського дворику»

Сьогодні, 20 лютого, у Львові розпочалась чотириденнна акція блокування будівництва на вул. Хмельницького, 76. Близько 20 мешканців району Підзамче блокують заїзд техніки з будівельними матеріалами, бо вважають, що багатоповерхівку зводять з низкою порушень, пише ZAXID.NET.

Як розповів один із учасників блокування Ігор Лобас, блокування триватиме з 10:00 до 18:00 від сьогодні і до п’ятниці включно.

Фото – проект будівництва

«Будівництво триває вже шість років. Спочатку це мав бути офісний центр і житловий будинок, зараз нас інформують, що тут будуть лише житлові квартири. Ми багато років звертаємося до міської ради, бо згідно з документами тут має бути 5 поверхів, а по факту – 7, бо не враховують мансарду та цоколь», ‒ розповів Ігор Лобас.

На думку активістів, новобудова закриє доступ до сонячного світла для кількох будинків у районі, також там порушена норма відстані між будинками, яка має бути 20 метрів. Окрім того, активісти вважають, що планована будівля різко контрастує з усіма довколишніми, створюючи дисонанс в історичній частині міста.

Стан будівництва на 20 лютого 2018 року. Фото- 032.ua

Як писав Львівський портал, влітку 2017 року ДАБІ заборонила будівництво на вул. Хмельницького, 76.

Водночас, як розповів ZAXID.NET начальник відділу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львові Святослав Кіндратів, замовники будівництва мають документи на проведення будівельних робіт.

«Там проводили дуже багато перевірок, де виявляли і пізніше усували багато порушень. Остання перевірка наприкінці 2017 року була позитивна», – зазначив Святослав Кіндратів.

Додамо, що на Хмельницького, 76 ведеться будівництво ЖК «Львівський дворик». За інформацією забудовника, станом на весну 2017 тут уже було продано близько 30% квартир.