Двоє львівських каратистів стали призерами престижного турніру в Дубаї

У Дубай (ОАЕ) 16-18 лютого 2018 року національна збірна команда України з карате взяла участь у «Karate1 Premier League – Dybai 2018». На цьому престижному турнірі українські каратисти завоювали три медалі: Галина Мельник (Львів) у категорії до 68 кг виборола срібло, Станіслав Горуна (Львів) здобув бронзову нагороду у найпрестижнішій категорії турніру до 75 кг та Валерій Чоботар (Чернівці) також бронзу у категорії до 84 кг. Головним тренером збірної є Антон Нікулін. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Галина Мельник перемогла суперниць з Швеції (1: 0), Ірану (0: 0), Італії (3: 0) і Росії (1: 0). У півфіналі українка з рахунком 0:0 суддівським рішенням здолала іспанку Христину Віскаіно Гонсалес. Тільки в фіналі українка програла Алізе Ожьє з Франції (0:5).

Станіслав Горуна в першому поєдинку переміг хорвата Енеси Гарібовіча (3:2), потім поступився угорцю Габору Харшпатакі (1:3). Після того, як угорець пройшов у фінал, капітан збірної України отримав шанс поборотися за бронзу. Горуна переміг англійця Джо Келовея (2:1), турка Серканом Ягчи (2:0), а в бронзовому фіналі переміг француза Логана ДаКосту (2:0).

У таких представницьких турнірах можуть брати участь спортсмени, які входять до ТОП-100 рейтингу WKF. Загалом у цьому турнірі взяли участь близько півтисячі спортсменів з понад 30 країн світу. Участь в таких турнірах передбачає здобуття рейтингових очок для потрапляння на Олімпійські ігри-2020 в Токіо.

Такої ж ваги змагання проходили 10-11 лютого в Гвадалахарі (Іспанія) «Karate 1-Series A in Guadalajara 2018». Це перший турнір Series A, яку з нинішнього року проводила Всесвітня федерація карате (WKF). Збірна України здобула чотири нагороди – дві золоті та дві бронзові.

Станіслав Горуна, другий номер світового рейтингу у ваговій категорії до 75 кг, розпочав турнір з розгрому суперника з Італії – 9:0. У другому колі львів’янин здолав дуже небезпечного угорця Габора Харшпатакі – 5:4, а потім – шотландця Грега Андерсона (6:0). Далі Станіслав переміг японця Ріоту Накамуру (2:1), в бою за вихід до фіналу з тим же рахунком здолав турка Нечаті Пінарбаші, а у фіналі впевнено переміг Матіаса Фуентеса з Чилі – 6:3.

У турнірах Серії А, на відміну від Прем’єр-ліги, де змагаються лише учасники зі світової топ-100, можуть виступати всі спортсмени WKF. Участь в них також, як і в турнірах Прем’єр-ліги, важлива для здобуття рейтингових очок, що має велике значення для потрапляння на Олімпіаду-2020 у Токіо.