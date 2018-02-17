У Дрогобичі автомобіль переїхав бабусю

В Дрогобичі іномарка вчинила наїзд на пенсіонерку. Травмована жінка госпіталізована у міську лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Дрогобицький відділ поліції 16 лютого надійшла інформація про те, що близько 20.50 у райцентрі на вулиці Орлика сталася дорожньо-транспортна пригода.

Правоохоронці попередньо встановили, що автомобіль Mitsubishi Eclipse під керуванням 49-річного місцевого мешканця вчинив наїзд на 77-річну дрогобиччанку, яка перетинала проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження і була доставлена у лікарню. Медики діагностували у потерпілої закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом плечової кістки та січену рану чола.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого

Досудове розслідування триває.