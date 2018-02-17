ОСТАННІ НОВИНИ

У Дрогобичі автомобіль переїхав бабусю

Олександр Косик

|

В Дрогобичі іномарка вчинила наїзд на пенсіонерку. Травмована жінка госпіталізована у міську лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Дрогобицький відділ поліції 16 лютого надійшла інформація про те, що близько 20.50 у райцентрі на вулиці Орлика сталася дорожньо-транспортна пригода.

Правоохоронці попередньо встановили, що автомобіль Mitsubishi Eclipse під керуванням 49-річного місцевого мешканця вчинив наїзд на 77-річну дрогобиччанку, яка перетинала проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження і була доставлена у лікарню. Медики діагностували у потерпілої закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом плечової кістки та січену рану чола.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого

Досудове розслідування триває.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?
Лаврентій ДУБИЧ
Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?

Тема пільгових пасажирських перевезень набирає обертів і породжує все більше конфліктів у суспільстві. Як відомо, з 20 с...

Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?
Катерина РОДАК
Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?

У Львові тривають громадські обговорення проекту реконструкції площі перед Львівським національним університетом імені І...

Як панди рятують українські Карпати
Катерина Родак
Як панди рятують українські Карпати

За оцінками експертів, обсяги незаконних рубок в Україні становлять від 5% до майже 50% додатково до об'єму легальної де...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...