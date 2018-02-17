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Сьогодні у центрі міста львів’янам даруватимуть повітряні кульки

Олександр Косик

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Сьогодні, 17 лютого, біля пам’ятника Данилу Галицькому відбудеться акція з нагоди Всесвітнього дня спонтанного прояву доброти. Захід триватиме з 11.00 до 12.00 год. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Як зазначають організатори, волонтери в центрі міста будуть роздавати перехожим повітряні кульки. Мета акції: привітати людей з цим днем, зробити приємний сюрприз, подарувати радість, а також заохотити людей робити добрі справи просто так.

Загалом до акції буде залучено 6 волонтерів.

Контактна особа: Соломія Басараб, тел. 096 63 50 171.

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