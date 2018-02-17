Прем'єру Польщі довелось виправдовуватися за скандальний законопроект

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час Мюнхенської безпекової конференції опрадовувався через закон про «Інститут національної пам’яті». Про це повідомляє Європейська правда.

Після виступу прем’єр відповідав на запитання слухачів, серед них був журналіст з Ізраїля польського походження, він розповів про свою матір, яка ледь не загинула під час єврейських погромів в Польщі у кінці 30-х років, і дивом змогла врятуватись втечею із країни.

«Моя мати після того пообіцяла що більше не скаже ані слова польською, – переказав він. – З новим польським законом я стаю злочинцем через те, що я про це розповів. Скажіть, навіщо вам це? Ви лише залучаєте більше уваги до цих звірств», – висловився журналіст.

Його запитання викликало захоплення, і аплодисменти.

Моравецький сказав, що цей закон це крок вимушений крок, у відповідь на некоректні заяви за загадки Польщі у ЗМІ.

«Минулого року польські посольства за кордоном мали 160 разів реагувати на вислови “польські табори смерті”. Чому ми маємо досі це робити? Це були німецькі нацистські табори, тоді не було незалежної Польщі», – пояснив глава польського уряду.