ОСТАННІ НОВИНИ

Прем'єру Польщі довелось виправдовуватися за скандальний законопроект

Олександр Косик

|

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час Мюнхенської безпекової конференції опрадовувався через закон про «Інститут національної пам’яті». Про це повідомляє Європейська правда.

Після виступу прем’єр відповідав на запитання слухачів, серед них був журналіст з Ізраїля польського походження, він розповів про свою матір, яка ледь не загинула під час єврейських погромів в Польщі у кінці 30-х років, і дивом змогла врятуватись втечею із країни.

«Моя мати після того пообіцяла що більше не скаже ані слова польською, – переказав він. – З новим польським законом я стаю злочинцем через те, що я про це розповів. Скажіть, навіщо вам це? Ви лише залучаєте більше уваги до цих звірств», – висловився журналіст.

Його запитання викликало захоплення, і аплодисменти.

Моравецький сказав, що цей закон це крок вимушений крок, у відповідь на некоректні заяви за загадки Польщі у ЗМІ.

«Минулого року польські посольства за кордоном мали 160 разів реагувати на вислови “польські табори смерті”. Чому ми маємо досі це робити? Це були німецькі нацистські табори, тоді не було незалежної Польщі», – пояснив глава польського уряду.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?
Лаврентій ДУБИЧ
Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?

Тема пільгових пасажирських перевезень набирає обертів і породжує все більше конфліктів у суспільстві. Як відомо, з 20 с...

Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?
Катерина РОДАК
Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?

У Львові тривають громадські обговорення проекту реконструкції площі перед Львівським національним університетом імені І...

Як панди рятують українські Карпати
Катерина Родак
Як панди рятують українські Карпати

За оцінками експертів, обсяги незаконних рубок в Україні становлять від 5% до майже 50% додатково до об'єму легальної де...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...