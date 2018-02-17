МОЗ нагадує про профілактику раку з раннього дитинства

Кількість випадків раку щороку зростає у всьому світі. На жаль, така ж тенденція щодо кількості випадків раку у дітей. Діагноз раку – це завжди важке випробування для хворого та усієї родини, але особливо важко, коли хворіє дитина. МОЗ запевняє: перевірена інформація є першим кроком до розуміння причин розвитку дитячого раку, а основне – правил профілактики цієї небезпечної хвороби.

ПРИЧИНИ ТА ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ РАКУ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ

Експерти зі всього світу досліджують причини та фактори ризику розвитку раку як серед дітей, так і серед дорослих. Однак причини розвитку більшості видів раку у дітей ще й досі невідомі. Близько 5 % всіх випадків онкологічних захворювань у дітей викликані спадковими мутаціями (мутації генів, що передаються від батьків до дітей та призводять до неконтрольованого росту клітин і, зрештою, до розвитку раку).

Результати досліджень довели, що існує велика кількість факторів ризику, але вони зазвичай асоціюються з генетичними та екологічними чинниками.

До найбільш поширених факторів ризику розвитку раку в дітей належать:

дитячі травми;

шкідливі звички батьків (наприклад, надмірне споживання алкоголю, куріння);

вплив хімічних речовин (наприклад, пестицидів);

прийом деяких лікарських засобів або наркотичних речовин матір’ю під час вагітності;

хромосомні аберації або порушення структури хромосом (наприклад, синдром Дауна);

генетичні порушення (наприклад, синдром множинної ендокринної неоплазії);

особливості періоду статевого дозрівання (наприклад, рання перша менструація);

радіаційне опромінення (наприклад, діагностичні рентгенограми у внутрішньоутробному стані, променева терапія);

вірусні інфекції (наприклад, вірус папіломи людини),

бактеріальні інфекції (наприклад, Helicobacter pylori – спіралевидна паличковидна грамнегативна бактерія, що інфікує різні області шлунка і дванадцятипалої кишки);

фактори, пов’язані з надмірною вагою (наприклад, надмірна вага жінки до вагітності, під час вагітності або під час пологів, ожиріння у дітей).

ПРОФІЛАКТИКА РАКУ З РАННЬОГО ДИТИНСТВА

Рак розвивається внаслідок цілої низки факторів протягом певного періоду. Результати численних досліджень показують, що ми можемо зробити певні кроки сьогодні, щоб захистити здоров’я немовлят та дітей молодшого віку, а також знизити ризики захворювання на рак в майбутньому.

Перш за все, привчайте своїх дітей до здорового способу життя. Збалансоване харчування, особливо що стосується споживання фруктів та овочів, а також регулярні фізичні навантаження для підтримання нормальної ваги є базовими правилами профілактики раку.

Подбайте про безпечне перебування на сонці. Кілька серйозних сонячних опіків можуть стати причиною розвитку раку шкіри в майбутньому. Захищайте шкіру від прямого впливу сонячного проміння. Не дозволяйте дітям чи підліткам засмагати в соляріях.

Розказуйте дітям про шкідливий вплив куріння на організм людини, зокрема про ризик розвитку раку. Найкращий спосіб профілактики раку, викликаного курінням – це ніколи не починати курити. Так, 9 із 10 курців починають курити у віці до 18 років, а 99% – до 26 років.

Пасивне куріння може стати причиною розвитку раку легень. Немає жодного виду пасивного куріння, який є безпечним для некурців. Не куріть в присутності дітей.

Заохочуйте дітей до фізичної активності.

Під час вагітності відмовтесь від алкоголю та куріння, а після народження дитини не відмовляйтесь від грудного вигодовування.