Ірина Білик заявила про допомогу дітям бійців АТО, щоб виступили у Львівській опері

Співачка Ірина Білик зробила пост на Facebook про допомогу дітям загиблих воїнів АТО, щоб активісти не зірвали її концерт у Львові.

«Я хочу подякувати українцям, котрі приходять на мої концерти. Завдяки вам я маю змогу допомагати діткам воїнів, загиблим в АТО. У мене відбулося вже 8 з 35-ти концертів мого нового українського турне. Я радію, що зали були переповнені, бо завдяки цьому можу частину зібраних у турі коштів направити на підтримку маленьких хлопчиків та дівчаток, татусі яких загинули внаслідок подій на Донбасі. Маленькі співвітчизники повинні відчувати нашу вдячність та підтримку, як і ті українці, котрі вимушені були залишити Крим. Чужого горя не буває. Будьмо чуйними», – написала співачка на своїй публічній сторінці у Facebook.

Нагадаємо, кілька днів тому львівські активісти висунули свої вимоги до Ірини Білик, щоб її концерт у Львові таки відбувся.