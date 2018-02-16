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У смертельній ДТП біля Моршина загинув пасажир

Омелян Шевчук

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Вчора на об’їзній дорозі Моршина, біля села Лисовичі, у ДТП загинув пасажир автомобіля «Рено Кенго». Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

 

За даними відомства, аварія трапилася о 10:30 біля села Лисовичі, Стрийського району, Львівщини. Водій автомобіля «Рено Кенго», 61-річний житель с. Торговиця, Городенківського району Івано-Франківської області, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем «Фольксваген Кадді» під керуванням 26-річного жителя Львова.

Внаслідок ДТП 48-річний пасажир автомобіля «Рено Кенго», житель с. Торговиця, загинув на місці події . Причина аварії встановлюються.

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