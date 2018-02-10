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Минулої доби у зоні АТО поранили українського воїна

Дарина Смеречанська

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Минулої доби у зоні АТО поранення отримав один український воїн. Про це Львівському прталу повідомили у прес-центрі АТО.

 

Як зазначається, минулої доби опорні пункти Збройних Сил України знову піддалися обстрілам з боку російсько-окупаційних військ.

Так, на Луганському напрямку ворог, у вечірній час, з гранатометів різних видів та стрілецької зброї, вів вогонь по наших позиціях поблизу Світлодарська. Озброєння БМП, кулемети та стрілецьку зброю противник застосував по захисниках Новоолександрівки і Богуславського, а міномети калібру 82-мм – по оборонцях Новгородського. Також, вдень, бойовики з піхотного озброєння порушували перемир’я на підступах до Луганського та Зайцевого.

На Донецькому напрямку противник, за світлої пори доби, взявся до обстрілів позицій українських захисників з мінометів різних калібрів довкола Пісків, а зі стрілецької зброї – поблизу Славного.

Загалом за минулу добу зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілів противника один військовослужбовець сил АТО отримав поранення.

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