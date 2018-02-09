Львівська ОДА радить Садовому скасувати договір з ЛАЗом

Сьогодні, 9 лютого, у Львівській ОДА відбулось перше засідання робочої групи щодо ситуації із Львівським автобусним заводом. Зокрема, члени групи здійснили правовий аналіз проектів ухвал Львівської міської ради, які стосуються врегулювання ситуації з ТзОВ «Львівський автобусний завод». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

«Дані проекти ухвали містять між собою розбіжності насамперед в частині забезпечення погашення заборгованості по заробітній платі колишнім працівникам ТзОВ «Львівський автобусний завод», а також в частині погашення заборгованості перед ТзОВ «Львівавтокомплектація» та Львівськими міськими комунальними підприємствами «Львівтеплоенерго» та «Львіводоканал», – зазначив начальник відділу претензійно-позовної та договірної роботи юридичного управління апарату Львівської облдержадміністрації Дмитро Смотрич.

«На 90 % можу сказати, що кошти із повернення заборгованості не підуть людям, а підуть ТзОВ «Оптимум фактор». Як на мене, договір між ТзОВ «Оптимум фактор» та Львівським автобусним заводом є фактично фіктивним і його можна визнавати недійсним і за результатами цього повертати кошти людям», – наголосила голова комісії з економічних питань Громадської ради при облдержадміністрації Зоряна Бурик.

Відтак після детального правого аналізу та обговорення, робоча група погодила рекомендувати Львівській міській раді звернутися до суду із позовом про скасування договору про відступку права вимоги боргу, впорядкувати земельні питання на території Львівського автобусного заводу і першочергово забезпечити виплату заробітної плати працівникам за рахунок перерахованих коштів.

Робоча група для здійснення правового аналізу проектів ухвал Львівської міської ради щодо врегулювання ситуації з ТзОВ «Львівський автобусний завод» створена розпорядженням голови Львівської ОДА. До її складу входять представники Львівської ОДА, громадських організацій, правоохоронних органів, прокуратури, служби безпеки.

Нагадаємо, що Львівський автобусний завод припинив своє функціонування у жовтні 2014 року. Сьогодні обладнання підприємства, основне майно якого належить росіянину Ігорю Чуркіну, вивозиться у невідомому напрямку, будівлі розпродаються за безцінь.

Львівський автобусний завод був основним поставником автобусів до Євро-2012. Львівське АТП №1 до сьогодні має заборгованість перед цим підприємством, через що у місті арештовують автобуси.

Водночас додамо, що на найближчому сесійному засіданні депутати ЛМР розглянуть питання про купівлю майна колишнього Львівського автобусного заводу.