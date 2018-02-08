В УКУ запрошують на програму з європейських студій

В УКУ стартує нова Сертифікатна програма з європейських студій. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Програма відкрита для широкого загалу, але буде особливо цікавою для студентів, журналістів, громадських активістів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування. І загалом для всіх, хто прагне отримати або поглибити свої знання з європейської інтеграції та основ функціонування Європейського Союзу», – йдеться у повідомленні.

Програма складається з 4 модулів і триватиме з березня по червень:

Основи функціонування Європейського Союзу (5-29 березня 2018 року);

ЄС в глобальному світі (23 квітня – 17 травня 2018 року);

ЄС і Україна: точки для взаємовигідної співпраці (кінець травня 2018 року);

Представництво інтересів і лобізм в Європейському Союзі (4-21 червня 2018 року);

Початок програми 5-го березня 2018 року. Заняття відбуватимуться у зручний вечірній час у Центрі Митрополита Андрея Шептицького (м.Львів, вул.Стрийська, 29).

Зареєструватися можна заповнивши реєстраційну форму до 26 лютого включно за посиланням: https://goo.gl/NNTp8s

Або ж надіславши заявку на електронну скриньку epe@ucu.edu.ua чи зателефонувавши за номером +38 032 240 94 95 (кафедра політичних наук).