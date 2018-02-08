Київські ліцеїсти завітали до львівських курсантів

До провідного навчального закладу Сухопутних військ ЗС України завітали вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії СВ.

Візит юних гостей розпочався із ознайомлення з історією військового вишу в академічному музеї. Окрім того, хлопчаки змогли оглянути навчально-матеріальну базу, зокрема низку провідних кафедр, стрілецький навчально-тренувальний комплекс, навчально-тренувальний комплекс стрільби та водіння та інші об’єкти.

Найбільше захоплення у ліцеїстів викликала можливість спробувати себе у якості членів екіпажу бойових машин на сучасному тренажері.

Варто зазначити, що залишаючи стіни навчального закладу, чимало з них не приховували свого бажання у майбутньому поповнити курсантські лави.