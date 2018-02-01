Українець намагався перевезти понад чотири тисячі пачок сигарет у подвійному дні автівки

Українець намагався приховати майже 4000 пачок сигарет у подвійному дні авто. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

«Сьогодні, 1 лютого, 39-річний мешканець Львова, прямував з України до Республіки Польщі через митний пост «Краковець – Корчова» автомобілем «Сітроен». Для перетину кордону обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Під час візуального огляду транспортного засобу у працівників Львівської митниці ДФС виникла підозра про наявність в автомобілі товарів, прихованих від митного контролю, або заборонених чи обмежених до переміщення через митний кордон», – йдеться у повідомленні відомства.

Автомобіль було скеровано в спеціально відведене місце для поглибленого огляду. Там в автомобілі було виявлено приховані від митного контролю 3900 пачок сигарет без марок акцизного збору України. Сигарети було сховано у спеціально виготовлених порожнинах автомобіля, в «подвійному дні» по площині з чотирма отворами, виготовленими кустарним способом.

Отже, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням способів, що утруднюють виявлення таких товарів, та з використанням спеціально виготовленого тайника. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст.483 Митного кодексу України. Сигарети та автомобіль вилучено. Справу скерують до суду.