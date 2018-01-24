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Школярів Львова запрошують взяти участь у міських інтернет-олімпіадах

Юлія Шпак

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Вже 3 лютого 2018 року розпочинається проведення міських учнівських інтернет-олімпіад з математики, української мови, фізики, біології, хімії, англійської мови та інформаційних технологій, а також вперше – з історії України. Усі охочі учні можуть взяти участь у цих інтернет – олімпіадах. Про це повідомляє управління освіти ЛМР.

 

Для того, щоб стати учасником обраної інтернет-олімпіади, слід потрібно зареєструватись на сайті http://olymp.lpnu.ua вказавши прізвище, ім’я, клас, навчальний заклад та електронну адресу.

Про дати проведення інтернет-олімпіад можна дізнатися тут.

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