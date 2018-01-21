У Карпатах групу туристів накрило лавиною

В Карпатах група туристів потрапила в лавину. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«20 січня о 18:20 до чергових Явірницького пошуково-рятувального відділення на горі Піп Іван надійшло повідомлення від одного з учасників туристичної групи (7 чоловік, жителі м. Київ) про те, що під час мандрівки Чорногірським Хребтом, під час спуску поблизу озера Несамовите на території Яремчанської міськради, вони потрапили в лавину і їх знесло схилом. В результаті сходження лавини ніхто з людей не постраждав. На щастя, туристи обійшлися легким переляком», – йдеться у повідомленні.

Під час спілкування з рятувальниками в телефонному режимі, туристи повідомили, що не потребують допомоги рятувальників, а самостійно продовжують слідування за маршрутом до бази відпочинку «Заросляк».

Начальником пошуково-рятувального відділення селища Ворохта в телефонному режимі надано консультацію щодо порядку проходження маршрутом, погодні умови та надання інформації туристами про ситуацію під час слідування.О 23:30 група туристів в задовільному стані зійшла до БВ «Заросляк».

«Як з’ясувалося, дана група туристів, того дня побувала на горі Піп Іван, де рятувальники рекомендували їм спуститися найбезпечнішим маршрутом, оскільки погодні умови були несприятливими для мандрівок та попередили про ймовірність сходження лавин. Проте туристи не прислухались до застереження та продовжили рух за раніше обраним маршрутом», – ддаються рятувальники.