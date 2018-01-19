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У Sport Life на Сихові тренер відмовився навчати дитину українською мовою

Андрій Котенський

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У спортивному клубі Sport Life на Сихові тренер відмовився обслуговувати дитину українською мовою. Про це у інтерв’ю Львівському порталу повідомив відомий борець за права українців в Україні, асистент кафедри програмування Львівського національного університету імені Івана Франка, Святослав Літинський.

 

За словами С. Літинського, резонансний випадок у сфері обслуговування мережі Sport Life стався у Львові.

«Так близько двох тижнів тому ми подали позов проти одного з клубів Sport Life на Сихові. Батьки записали дитину на сквош, придбали річний абонемент преміум класу, а тренер відмовився обслуговувати дитину українською мовою. За рік ми отримали від них чотири відписки, що будуть обслуговувати мовою, якою їм захочеться, що суттєво порушує законодавство України», – повідомив він.

Детальніше читайте у нашому спец-проекті тут: «Один у полі воїн. #Святослав Літинський»

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