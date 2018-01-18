Заборонені ВКонтакте та Yandex увійшли в топ-5 найвідвідуваніших сайтів в Україні

У грудні 2017 року заборонені сайти ВКонтакте та Yandex зайняли 4 та 5 місце у рейтингу відвідуваності відповідно. Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Інтернет Асоціацію України.

Першим за відвідуваністю ресурсом залишається Google. Другу позицію посідає Youtube. Третє – соціальна мережа Facebook.

За даними дослідження вперше відбулося помітне зниження абсолютного числа регулярних користувачів інтернету в Україні – з 21,6 млн в середині 2017 р до 21,0 млн за підсумками 2017 року.

«Таке зниження пояснюється зменшенням загальної кількості постійних жителів України, головним чином за рахунок міграції за кордон населення України в віці 18-45 років», – йдеться в повідомленні Інтернет Асоціації України.

Нагадаємо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі «Вконтакте» і «Одноклассники», компанія «Яндекс» тощо.

Фото: Економічні правда