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У мисливських угіддях на Львівщині екоіспектори виявили п’ятьох мертвих кабанів

Юлія Шпак

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Вчора, 17 січня 2018 року в мисливських угіддях ДП «МГ «Стир» на території  Ожидівської сільської ради Буського району місцевими жителями виявлено туші мертвих особин дикого кабана. Про це повідомляє Держекоіспекція Львівської області.

 

На місці події виявлено туші п’яти диких кабанів (двоє дорослих та троє молодих) з ознаками трупного розкладання. За попередньою інформацією, при детальному огляді на одній з тварин виявлено ознаки вогнепального поранення.

Ветеринарною службою відібрано патматеріали для проведення лабораторних досліджень на предмет епізотичної ситуації на зазначеній території (в тому числі, на наявність збудників чуми африканської) та для встановлення фактичної причини смерті.

На місці події проводяться заходи щодо знищення виявлених решток тварин.

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