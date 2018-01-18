У Львові Порошенко вручив ордери на житло 20 учасникам АТО

Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки на Львівщину вручив ордери на житло 20 учасникам АТО. Про це інформує прес-служба глави держави.

Президент повідомив, що сьогодні на щасливі сім’ї наших захисників очікують 20 квартир.

«У числі новоселів – родина загиблого героя полковника Віктора Калитича, який добровольцем став на захист України та по-геройськи загинув під час виконання бойового завдання», – зазначив Петро Порошенко.

За його словами, минулого року для наших воїнів збудовано 1043 квартири, а у бюджеті поточного року на будівництво та закупівлю житла для військовослужбовців передбачено понад 800 мільйонів гривень.

Фото: прес-служба Президента України