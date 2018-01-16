Любителів активного відпочинку запрошують на прогулянку із зубрами

Шанувальників активного відпочинку запрошують на прогулянку із зубрами у Національний природний парк «Сколівські Бескиди». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Національний природний парк «Сколівські Бескиди» на території Майданського лісництва нагадує мандрівникам про екскурсії дикою природою зі спостереженнями за тваринами. Побачити стадо зубрів у дикій природі – це неймовірні і незабутні враження.

Спостереження за зубрами відбувається в супроводі інспекторів, які супроводжують туристів в пошуках і очікуванні зубрів. Вони мають значний досвід в пошуку тварин, можуть легко визначити їх місце перебування.

Екскурсія триває приблизно 4-5 годин (від с.Майдан) гірською місцевістю і за цей час є можливість побачити багато іншого цікавого, що допомагає туристам краще зрозуміти та вивчити природу гірського краю. Відвідувачі мають змогу побачити рідкісні види рослин та побачити сліди лісових мешканців.

Також туристи мають змогу дізнатися інформацію про зубрів з даних, зібраних камерами спостереження, які встановлені у лісі та з фотографій, які зроблені працівниками установи. Це унікальний відпочинок у серці природи, де можна почути фантастичні звуки та спостерігати за заходом і сходом сонця.

За детальнішою інформацією радимо звертатися у адміністрацію НПП «Сколівські Бескиди», контактний номер телефону (03251) 2-14-11.

Довідково:

На сьогодні у лісництві перебуває 33 особини зубрів, які живуть в умовах «дикої природи». Зубр є найбільшим ссавцем в Європі, маса дорослого самця досягає 1000 кілограмів, а висота в плечах – майже 2 метри. У минулому він був поширений на всьому європейському континенті, за винятком деяких районів Іспанії, Італії та північної Скандинавії.