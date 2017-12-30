На Львівщині молодик подушкою задушив пенсіонерку та виніс з її помешкання гроші

На Самбірщині правоохоронці затримали чоловіка, який подушкою задушив 69-річну бабусю і поцупив з її будинку 35 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у Самбірський відділ поліції 29 грудня близько 14.00 надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл району виявили у власному будинку 69-річну місцеву мешканку без ознак життя.

Експерти попередньо з’ясували, що смерть жінки настала внаслідок удушення напередодні увечері. З будинку, де вона жила, зникло близько 35 000 гривень.

Поліцейські встановили особу зловмисника, причетного до вбивства пенсіонерки. Ним виявився її 27-річний непрацюючий односільчанин. Проникнувши в будинок через горище, чоловік подушкою задушив власницю оселі та викрав грошові кошти.

Зловмисник затриманий в порядку ст..208 Кримінально-процесуального кодексу України. В кишені куртки у нього було виявлено та вилучено більшу частину викрадених грошей.

Чоловікові повідомлено про підозру в скоєнні злочину за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Проводиться досудове розслідування.