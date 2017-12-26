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Від завтра на ремонт закривають перехрестя на Новому Львові

Єва Корнійчук

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Від завтра, 27 грудня з 09.00 год. і до 20.00 год. 30 грудня буде перекрито для руху транспорту перехрестя вул. Тернопільська – вул. Угорська. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

У зв’язку з проведенням робіт з облаштування дорожнього покриття на об’єкті «Реконструкція перехресть вул. Тернопільська – вул. П. Мирного – вул. Угорська – вул. – С. Литвиненка з облаштуванням кільцевого руху», завтра 27 грудня з 09.00 год і до 20.00 год 30 грудня буде перекрито для руху транспорту перехрестя вул. Тернопільська – вул. Угорська. Роботи виконує «Львівська дорожня служба».

Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, громадський транспорт здійснюватиме об’їзд перехрестя, відповідно до затвердженої схеми, по вул. Карбишева, Героїв Крут, Запорізькій та П. Мироного.

 

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