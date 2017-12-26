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У переддень Нового року у Львові волонтери збиратимуть макулатуру

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У неділю 31 грудня, з 9:00 до 12:00 год., у навчально-реабілітаційному центрі “Джерело” (пр. Червоної Калини, 86 а) проводитиметься благодійний збір макулатури. Про це повідомляє Духовна велич Львова.

 

Виручені кошти будуть спрямовані на заміну старих вікон в групах центру. Кожні 2,5 тонни паперу – це заміна одного вікна.
Макулатура – це офісний папір, газети, журнали, картон, паперова упаковка.

Збирайте, привозьте та запрошуйте друзів долучитися до благодійної ініціативи!

Контактний номер телефону: 097 945 69 38

 

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