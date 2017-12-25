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Україна потрапила у топ-10 найнебезпечніших країн світу

Юлія Шпак

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Всесвітній економічний форум оприлюднив щорічний рейтинг найбезпечніших і найменш безпечних країн світу, у якому Україна займає 10 місце, пише УНН з посиланням на The Independent.

 

Всесвітній економічний форум опублікував звіт про конкурентоспроможність у сфері подорожування і туризму, який аналізує стан відповідних секторів у 136 країнах світу.

Як частина цього звіту, ВЕФ провів оцінку безпеки кожної з цих країн. Щоб сформувати цей рейтинг, форум «вимірює ступінь, в якій країна наражає туристів та підприємства на ризики для безпеки, головним чином пов’язані з серйозною шкодою для людей (насильство та тероризм)». Цей рейтинг не враховує дрібних злочинів.

Підсумовуючи доповідь, видання зібрало 20 найнебезпечніших країн за версією ВЕФ, з яких 10 місце займає Україна.

«Боротьба між збройними силами України та озброєними сепаратистами, що підтримуються Росією, є спільною як у східних, так і у південно-східних регіонах України, зокрема в областях Донецької області, Луганської області та Криму. Громадяни продовжують зазнавати шкоди через бойові дії»,- пояснюють експерти.

Перед Україною за рівнем небезпеки розмістилися Демократична Республіка Конго, Тайланд, Ямайка, Південна Африка, Гватемала, Чад, Бангладеш, Малі, Ліван, та Філіппіни. Небезпечнішими економісти назвали Гондурас, Кенію, Єгипет, Венесуелу, Нігерію, Пакистан, Сальвадор, Ємен та Колумбію.

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