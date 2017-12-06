Підтримати дитячу віру в добро. Наступного тижня у Львові пройде благодійний аукціон

У середу, 13 грудня, о 16.00 год. у приміщенні Будинку вчених відбудеться благодійна аукціон «Життя в дружніх долонях» з продажу дитячих книжок, виготовлених власними руками дітей дошкільного віку «Казка з моїх долоньок». Про це інформує прес-служба міськради Львова.

Захід проходитиме за участі Львівської обласної бібліотеки для юнацтва та інформаційно – освітнього волонтерського проекту «СонцеЛеви».

Метою акції є подарувати Грему Максиму незабутнє свято Миколая, підтримати дитячу віру в добро та казку, зібравши кошти на новий кардіостимулятор.

«Книжки – лоти для аукціону – були люб’язно надані дошкільними навчальними закладами м. Львова, батьками, які взяли участь у виставці, приуроченій Дню української писемності та мови «Казка з моїх долоньок», за що ми дуже вдячні усім. Діти разом з батьками та педагогами власноруч виготовили книжки за такими номінаціями: «Книжка-іграшка» (книжка для читання і розглядання дітьми молодшого віку), «Незвичайна книжка», «Чарівна казка» (книги незвичайної форми і змісту), «Я і природа» (книги екологічного змісту), «Львів моє місто!», «Про мистецтво, культуру рідного краю» (книги про Львів, Україну чи побут українського народу). Ці книжки стануть не лише гарним, креативним, цікавим подарунком малюкам на Миколая, наповненим теплом, материнською та батьківською любов’ю та ніжністю, але й допоможуть врятувати життя хлопчика Грема»,- розповідають організатори.

Запрошують всіх охочих стати «янголами-охоронцями» для дитини на Миколая та допоможемо придбати кардіостимулятор .

Більше інформації можна дізнатися за телефоном: методист з дошкільної освіти НМЦО м.Львіва О. Наконечна тел. 067864935.