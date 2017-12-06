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Не спати 12 днів. Після «Синього кита» на українських підлітків полює «Червона сова»

Катерина Родак

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В Україні набирає обертів нова суїцидальна гра «Червона сова», принцип якої – такий самий, як і у сумнозвісних «Синіх китів». Про це повідомив Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.

 

Уповноважений з прав дитини розповів деталі нової смертельно небезпечної забавки:

«Спочатку дітей заманюють в гру. Надсилають їм посилання, за яким потрібно перейти (воно ніби викидає помилку). Але завдяки цьому посиланню «куратори» дізнаються орієнтовну адресу, де проживає учасник. А потім, якщо дитина відмовляється виконувати якесь завдання – її шантажують, що знають адресу і приїдуть до неї на «розбірки». Одні з основних завдань – постійно бути online, моментально відповідати на повідомлення кураторів, які вони надсилають 24/7, а також, дивитися психоделічні відео посеред ночі (після цих відео дорослому можна посивіти, вже не говорю про те, що відбувається з психікою дітей). А ще аудіо з «потойбічного світу».

Він повідомив, що в Україні «Червона сова» ледь не вбила 14-річну Леру з Києва.

«Через декілька днів після зникнення, дитину знайшли в Умані. Знайомі дівчини повідомили, що вона була у відчуженому стані, з порізами на руках, повністю розібраним на деталі телефоном і інструкцією у кишені для подальших дій. За попередньою інформацією, поліція підозрює, що причиною стала гра “Червона сова”. Чекаємо підтвердження», – розповів Микола Кулеба.

Основні поведінкові ознаки участі дитину у «групах смерті» такі:

– відчуженість
– втома
– постійно хоче спати
– сидить в мережі посеред ночі
– з’являються порізи на руках

«Якщо ви помітили ці прояви у дитини – не дорікайте і не кричіть на неї! Одразу починайте довірливу розмову. Запевніть, що ви допоможете їй вийти з гри і захистите від наслідків. Якщо дитина не йде на контакт – зверніться до психолога!», – закликає М. Кулеба.

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