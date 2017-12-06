Дощ, ожеледиця та сильний вітер – синоптики «потішили» львів’ян погодою на завтра

Завтра, 7 грудня, на території Львівської області синоптики Гідрометценту прогнозують ожеледицю, місцями пориви західного вітру, 15 – 20 м/с.

Так, завтра, 7 грудня, синоптики прогнозують вночі часом дощ, вдень невеликий дощ, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 1 – 3° тепла.

8 грудня синоптики прогнозують без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3 – 8° тепла.