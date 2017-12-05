Українцям у 2018 році обіцяють середню зарплату 10 тисяч гривень

На 2018 рік уряд передбачив подальше зростання мінімальної заробітної плати. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє: вже наступного року середня зарплата українців має зрости до 10 тис. грн. Про це повідомляє Інформаційний вісник уряду.

На думку Гройсмана, достойний рівень оплати праці в Україні дозволить повернути кваліфіковані кадри в Україну.

«Саме тому ми передбачаємо не тільки зростання мінімальної зарплати в 2018 році, а й середньої зарплати. Сьогодні цей показник становить 7400 грн в середньому. Це зарплати, з яких платять податки. Завдання на наступний рік – не менше 10 тис. грн», – підкреслив Володимир Гройсман.