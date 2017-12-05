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Скандал із картою ОРДЛО у Львові. АТОвці вимагають у облраді не дозволити легалізації сепаратизму

Соломія Головіна

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Сьогодні, 5 грудня, учасники АТО прийши на сесійне засідання Львівської обласної ради і оприлюднили свою заяву щодо скандалу із картою з ОРДЛО. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Як йдеться у заяві АТОвців, під час Безпекового форуму у Львові окуповані території Донбасу були позначені не як зона проведення антитерористичної операції, а як народні республіки.

“Вважаємо, що цей випадок є провокаційним та спрямований на легалізацію сепаратизму”, – заявили бійці з трибуни облради.

Відтак вони закликали СБУ та правоохоронців дати оцінку організаторам заходу.

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