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Для дітей-сиріт на Львівщині закуплять 32 помешкання

Дарина Смеречанська

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Львівська обласна рада сьогодні, 5  грудня, розглянула та затвердила Регіональну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області на 2018 – 2020 роки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОР.

Основними завданнями реалізації Програми на 2018–2020 роки є забезпечення житлом 243 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом придбання за рахунок коштів обласного та інших місцевих бюджетів і за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством:

–  у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинкахз первинного та вторинного ринків;

– житлових будинків, що перебувають у власності фізичних, юридичних осіб, та земельних ділянок, на яких вони розміщені;

–  реконструкції (ремонту) житла.

Загальний обсяг фінансування у 2018 році становить майже 7 млн грн з обласного  бюджету. За ці кошти планують придбати 32 помешкання.

Довідка 

Станом на 1 жовтня 2017 року із кількості 2289 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

– мають  житло на праві користування – 1813 дітей;

– мають житло на праві власності – 373 дитини;

– не мають власного житла – 103 дитини.

Станом на 1 жовтня 2017 року мають житло в непридатному для проживання стані 129 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

В органах опіки та піклування на квартирному обліку перебуває 140 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

 

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