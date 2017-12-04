Житловий квартал на місці молокозаводу. Мешканців Львова кличуть на зустріч з архітектором проекту

У п’ятницю, 8 грудня, відбудеться зустріч з головним архітектором проекту детального плану території, обмеженої вул. Ю. Кондратюка, вул. Рудненською, вул. Я. Гніздовського, лініями електропередач у м. Львові. Мова йде про будівництво житлового кварталу на місці колишнього «Львівського молокозаводу».

У проекті опрацьовано планувальне рішення щодо використання та забудови території орієнтовною площею 10,4 га. Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 10 років, в тому числі 1-ша черга – 3-7 років. Замовником даної містобудівної документації є управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, розробником — ДП ДІМП «Містопроект».

Як йдеться у пояснювальній записці, загальне планувальне рішення ДПТ передбачає будівництво на території, що підлягає реконструкції кварталу житлової забудови з вбудованими в нижні поверхи об’єктами обслуговування. Поверховість будинків передбачена змінна від 8 до 12 поверхів. Нижні, перший та другий поверхи житлових будинків по «зовнішньому периметру» планується використати для розміщення основних об’єктів обслуговування:, магазини пром.-продтоварів, аптеки та ін.

Зі слів головного архітектора Юрія Столярова, оскільки необхідна кількість існуючих об’єктів забезпечення першочергових потреб мешканців відсутня, прийнято наступні рішення :

часткове використання приміщень першого та другого поверхів проектованої житлової забудови орієнтованої вбік вул. Гніздовського, вул. Рудненської, вул.Кондратюка та вул. Темницьких для розміщення об’єктів обслуговування мешканців нового житлового кварталу.

всередині житлового утворення біля пішохідного бульвару передбачено влаштування дошкільного навчального закладу розрахунковою ємністю ≈ 178місць. Така місткість закладу є більшою за розрахункову потребу і дозволяє розмістити комплекс у складі дитячого садку та початкової школи.

Місце проведення: Великий сесійний зал Львівської міської ради (м. Львів, пл. Ринок,1). Початок о 16.00.

Пропозиції можна подавати до 18 грудня 2017 року до відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради» через Центр надання адміністративних послуг за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1. Відповідальна за організацію розгляду пропозицій — Челепіс Д., тел. 032 297 57 63.

Додамо, що громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території, обмеженої вул. Ю. Кондратюка, вул. Рудненською, вул. Я. Гніздовського, лініями електропередач у м. Львові триватиме із 23 листопада 2017 року по 18 грудня 2017 року.

Детальніше про цей масштабний проект ми писали тут.