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На Львівщині пенсіонер помер через отруєння чадним газом

Вероніка Рой

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У Сколівському районі через отруєння чадним газом помер 61-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

«Так, 2 грудня о 16:35 год. у с. Теляж, Сокальського району у власному будинку  було виявлено тіло 61-річного господаря.Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом. Тіло було доставлено в морг Сокальської ЦРЛ. Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово перекрито подачу газу в будинок. Причини події встановлюються», – йдеться у повідомленні.

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