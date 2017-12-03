На Львівщині пенсіонер помер через отруєння чадним газом

У Сколівському районі через отруєння чадним газом помер 61-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

«Так, 2 грудня о 16:35 год. у с. Теляж, Сокальського району у власному будинку було виявлено тіло 61-річного господаря.Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом. Тіло було доставлено в морг Сокальської ЦРЛ. Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово перекрито подачу газу в будинок. Причини події встановлюються», – йдеться у повідомленні.