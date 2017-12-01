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Американці не інвестують в Україну ані пенні, доки в «Укроборонпромі» є величезна корупція, – Майкл Карпентер

Омелян Шевчук

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Україні необхідно позбутися корупції у сфері оборони, ліквідувати абсолютно корупційний «Укроборонпром» та створити нову, прозору структуру. Про це заявив Майкл Карпентер, колишній заступник міністра оборони США з питань Росії та України, на Львівському безпековому форумі, передає прес-службі ЛМР.

 

«Коли я був у Пентагоні, говорив із оборонними компаніями, що входять у список «Fortune 50», жодна з них не готова інвестувати ані пенні в Україну, поки в оборонному секторі України буде той же рівень корупції, що є зараз. Україна, безумовно, впроваджує реформи. Але треба говорити відверто і прямо. Все це не буде мати значення, якщо Україна не вилікує ракову пухлину корупції. І в першу чергу – позбутися корупції у сфері оборони, ліквідувати абсолютно корупційний «Укроборонпром» та створити нову, прозору структуру. Путін вирішив корупцію використати для дестабілізації всієї Європи. Він використовує усі підступні методи, які підривають силу країн зсередини. І якщо Кремль інвестує свої брудні гроші у вашу політичну систему, то ви однозначно програєте на війні», – зазначив заявив Майкл Карпентер.

На думку Майкла Карпентера, неможливо отримати ефект від реформ, якщо корупція в Україні залишатиметься як за правління Януковича: «Ви впровадили низку реформ. Жодна з них не спрацює, якщо корупція залишиться на рівні, що був за Януковича. Ви програєте, якщо не візьмете в руки пандемічну ситуацію з корупцією, що знищує країну останні 25 років».

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