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Обрано голову нового Верховного Суду

Омелян Шевчук

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Новий Верховний Суд обрав своєю керівницею Валентину Данішевську. Про це повідомляє Українська правда із посиланням на «Українські новини». За її кандидатуру проголосували 67 з 111 суддів на пленумі.

Данішевська обрана головою суду строком на 4 роки. Вона є також суддею Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

У зв’язку з обранням головою ВС Данішевська автоматично стала і членом Вищої ради правосуддя замість попереднього глави Верховного Суду Ярослава Романюка.

Тут же на пленумі вона прийняла присягу члена ВРП.

Як відомо, Данішевська є засновником і головою благодійної організації “Центр комерційного права”.

У 2015 році вона була обрана до складу громадської ради при Міністерстві юстиції. Суддя постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків.

Також близько 10 років Данішевська працювала суддею Арбітражного суду.

27 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила рейтинг 320 кандидатів на посади суддів Верховного Суду – 120 осіб стали переможцями конкурсу.

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