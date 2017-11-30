На Львівщині рятувальники «вирізали» водія із пом’ятого у  ДТП авто

У с. Волиця Сокальського району 29 листопада зіткнулися два автомобілі. Рятувальники вивільнили водія із автомобіля, чоловіка госпіталізували.Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, о 17:29 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Волиця Сокальського району відбулось зіткнення автомобіля «Tata» з автомобілем «Lada».

На місце події залучалось пожежно-рятувальне відділення 22 ДПРЧ м. Сокаль.

Внаслідок ДТП травмовано чоловіка, 1986 року народження, водія автомобіля «Lada». Чоловіка госпіталізовано у Червоноградську центральну міську лікарню.

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних ножиць проводились роботи по деблокуванню потерпілого з автомобіля та змиванню дорожнього полотна від паливно-мастильних матеріалів

Обставини події встановлюють правоохоронці.