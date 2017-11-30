ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині рятувальники «вирізали» водія із пом’ятого у  ДТП авто

Дарина Смеречанська

|

У с. Волиця Сокальського району 29 листопада зіткнулися два автомобілі. Рятувальники вивільнили водія із автомобіля, чоловіка госпіталізували.Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, о 17:29 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Волиця Сокальського району відбулось зіткнення автомобіля «Tata» з автомобілем «Lada».
На місце події залучалось пожежно-рятувальне відділення 22 ДПРЧ м. Сокаль.

Внаслідок ДТП травмовано чоловіка, 1986 року народження, водія автомобіля «Lada». Чоловіка госпіталізовано у Червоноградську центральну міську лікарню.

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних ножиць проводились роботи по деблокуванню потерпілого з автомобіля та змиванню дорожнього полотна від паливно-мастильних матеріалів

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?
Микола ПРОНІН
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?

Відома торговельна мережа формує стандарти соціально відповідального ведення бізнесу для всієї галузі… Сьогодні у діл...

Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Про історію із шахрайством довкола землі геріатричного пансіонату стало відомо у 2010 році – через рік після оборудки....

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон ШИШКІН
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...