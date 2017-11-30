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МЕРТ пропонує переписати правила нафтових аукціонів під Коломойського

Омелян Шевчук

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28 листопада в Міністерство енергетики, Міністерство фінансів і Міністерство юстиції був переданий на узгодження проект постанови Кабміну «Про внесення змін до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти, газового конденсату та скрапленого газу», пише Економічна правда.

 

Формальний автор проекту – Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Ініціатор змін – напівдержавне ПАТ «Укрнафта», контрольоване групою «Приват» Ігоря Коломойського.

Ключова зміна, передбачена згаданим проектом постанови, стосується обсягу ввезеної в країну імпортної нафти, від якого залежить розрахунок стартової аукціонної вартості ресурсу вітчизняного походження.

Так, сьогоднішніми правилами передбачено, що при цих розрахунках імпорт враховується тільки в разі якщо його обсяги ввезення перевищують 50 тис т/місяць. У той же час проектом постанови пропонується збільшити цю цифру вчетверо – до 200 тис т.

Як повідомляла ЕП, місяць тому, 2 листопада, глава «Укрнафти» Марк Роллінс звернувся до глави МЕРТ Степана Кубіва з проханням переглянути нормативні документи, які регламентують правила конкурсної торгівлі нафти.

Ця ініціатива була пов’язана з тим, що кілька місяців тому підконтрольний «Привату» Кременчуцький НПЗ («Укртатнафта») різко збільшив обсяги закупівель імпортної нафти (до 110-120 тис т/міс Azeri Light), тим самим мимоволі створивши підставу для податкової почати розрахунок стартової вартості української нафти з прив’язкою до імпортної.

В абсолютних цифрах це виразилося в підвищенні розрахункової вартості вітчизняної сировини з традиційних 11,5-12 тис грн/т до 14,5.

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