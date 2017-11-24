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Завтра у Львові пройде другий фестиваль-ярмарок винахідників

Олександр Косик

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У Львові 25 листопада пройде другий фестиваль-ярмарок мейкеркультури — Lviv Mini Maker Faire. Подія об’єднає понад 100 локальних мейкерів, винахідників, інженерів, ІТ розробників, дизайнерів, митців та виробників креативного продукту, які зацікавлені в сталому розвитку стартапів й ініціативних платформ в бізнесі, STEAM освіті та соціально-культурних інноваціях. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Півтори століття тому письменник Жуль Верн подарував світу наукову фантастику. Зі 108 наукових передбачень письменника-провидця на сьогодні не справдилося лише 10.  Чверть століття тому Вільям Ґібсон у романі «Нейромант» запровадив поняття: штучний інтелект, віртуальна реальність, генна інженерія, та кіберпростір, які зараз стали звичними для нас. Чи був би світ таким, як ми його знаємо сьогодні без людей, які наполегливо взялись втілювати в життя ці ідеї? Звісно ні.  Світ належить мрійникам та тим, хто втілює мрії в життя. Для таких людей навіть придумали назву – мейкери», – зазначають організатори фестивалю.

«Мейкер» – слово, для якого в українській мові не має точного перекладу. Мейкерами є винахідники, інженери, ІТ розробники, дизайнери, митці та виробники креативного продукту. Мейкером є кожен, хто творить від традиційного глиняного глечика до інноваційних моделей робототехніки.

Винахідники, мрійники та стартапери вдруге зберуться, щоб дивувати львів’ян. У Центрі Митрополита Андрея Шептицького 25 листопада відбудеться другий фестиваль-ярмарок мейкеркультури — Lviv Mini Maker Faire. Подія об’єднає понад 100 локальних мейкерів, які представлять свої винаходи, та продукти, пояснять як все це працює.

У межах проведення Lviv Mini Maker Faire відбудуться пізнавальні лекції, бізнес-тренінги та зустрічі з успішними людьми. Окремий наголос буде зроблено на STEAM освіту.

Детальніше про Фестиваль сайті та Facebook-сторінці.

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